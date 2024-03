Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 10,91 EUR.

Die Aktie legte um 09:18 Uhr in der BMN-Sitzung 0,5 Prozent auf 10,91 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Snap-Aktie bis auf 11,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,86 EUR. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 411 Stück gehandelt.

Am 05.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 16,29 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.05.2023 bei 7,15 EUR. Mit Abgaben von 34,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Snap-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 06.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.361,29 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.299,74 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,614 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

