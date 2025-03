Snap Aktie News: Snap gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Snap zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 8,95 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 8,95 USD zu. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,14 USD an. Bei 9,08 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.114.053 Snap-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,33 USD) erklomm das Papier am 12.07.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 93,63 Prozent. Am 08.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,29 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Snap-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 04.02.2025 vor. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,15 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1,56 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,36 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Snap am 24.04.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,334 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

