Snap Aktie News: Snap am Mittag kaum bewegt

Kaum Ausschläge verzeichnete die Snap-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 11:47 Uhr bei 9,77 EUR. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,77 EUR an. Der Kurs der Snap-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,69 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,71 EUR. Bisher wurden heute 1.102 Snap-Aktien gehandelt.

Bei 32,86 EUR markierte der Titel am 13.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.10.2022 bei 7,47 EUR. Abschläge von 30,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Am 31.01.2023 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.299,74 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.297,89 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.04.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 23.04.2024.

2023 dürfte Snap einen Verlust von -0,640 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

