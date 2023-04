Snap Aktie News: Snap verbilligt sich am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Snap 9,58 EUR

-1,54% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 10,52 USD. In der Spitze büßte die Snap-Aktie bis auf 10,49 USD ein. Bei 10,71 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 244.552 Snap-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,94 USD. Dieser Kurs wurde am 13.04.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 70,74 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 7,33 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 43,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Am 31.01.2023 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.297,89 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.299,74 USD ausgewiesen.

Am 27.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Snap veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Snap-Anleger Experten zufolge am 23.04.2024 werfen.

2023 dürfte Snap einen Verlust von -0,640 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: In diesem Alter gründeten sie ihr erstes Unternehmen

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Analysten: Meta, Google und Snap würden am meisten von TikTok-Bann profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com