Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Snap gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Snap befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,1 Prozent auf 11,12 USD ab.

Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 11,12 USD. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 11,11 USD. Bei 11,18 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 229.537 Snap-Aktien den Besitzer.

Bei 17,89 USD erreichte der Titel am 19.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 60,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 7,86 USD fiel das Papier am 05.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Snap-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 06.02.2024. Das EPS lag bei -0,15 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,74 Prozent auf 1.361,29 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.299,74 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,614 USD je Snap-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

