Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 15:52 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 10,11 USD. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 10,21 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 10,21 USD. Zuletzt wurden via New York 290.782 Snap-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2022 bei 16,55 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 63,65 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.10.2022 (7,33 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 37,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Am 27.04.2023 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,21 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 988,61 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.062,73 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Snap am 25.07.2023 präsentieren.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,784 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

