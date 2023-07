Snap Aktie News: Snap am Mittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Snap legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 11,61 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 11,61 EUR. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 11,77 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,54 EUR. Bisher wurden via Tradegate 2.061 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,21 EUR erreichte der Titel am 22.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 39,66 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Am 27.04.2023 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 988,61 USD in den Büchern – ein Minus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.062,73 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Snap rechnen Experten am 23.07.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,781 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Erste Schätzungen: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

GAM-Analyst: Das sind die Aussichten für NFTs in der Zukunft