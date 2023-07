Snap Aktie News: Snap springt am Mittwochnachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Snap-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,3 Prozent auf 13,42 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 13,42 USD nach oben. Bei 13,53 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,06 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 1.287.314 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 16,55 USD markierte der Titel am 22.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 18,89 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.10.2022 bei 7,33 USD. Mit einem Kursverlust von 45,38 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Snap ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,97 Prozent auf 988,61 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.062,73 USD gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 23.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2023 -0,781 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Erste Schätzungen: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

GAM-Analyst: Das sind die Aussichten für NFTs in der Zukunft