Snap Aktie News: Snap macht am Dienstagvormittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Snap. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 9,44 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 0,4 Prozent auf 9,44 USD. Bei 9,60 USD erreichte die Snap-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,52 USD. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.602 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,85 USD) erklomm das Papier am 14.07.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 7,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 22,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.

Am 25.07.2023 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,26 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 1.067,67 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.110,91 USD umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,841 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

