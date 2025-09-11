Snap Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Snap

So entwickelt sich Snap

Die Aktie von Snap gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Snap befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 7,23 USD ab.

Die Snap-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 7,23 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snap-Aktie bisher bei 7,18 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,30 USD. Bisher wurden via New York 599.869 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,28 USD. Dieser Kurs wurde am 11.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 83,68 Prozent wieder erreichen. Bei 6,91 USD erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 4,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Snap am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,34 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,24 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2025 -0,413 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

