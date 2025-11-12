Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.
Das Papier von Snap legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,9 Prozent auf 9,01 USD. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 9,13 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,86 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.820.444 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 11.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,28 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 47,39 Prozent Luft nach oben. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,91 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 23,31 Prozent sinken.
Snap-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.
Am 05.11.2025 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Snap hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,09 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,51 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,37 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,351 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2025
|Snap Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2021
|Snap Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.2020
|Snap buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2020
|Snap buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2020
|Snap Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2018
|Snap Sell
|BTIG Research
|08.11.2017
|Snap Sell
|UBS AG
|16.03.2017
|Snap Sell
|MoffettNathanson
|03.03.2017
|Snap Reduce
|Nomura
|02.03.2017
|Snap Sell
|Pivotal Research Group
