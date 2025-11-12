Snap Aktie News: Snap am Abend höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Snap. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 8,94 USD zu.
Die Snap-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 8,94 USD. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 9,13 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,86 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 5.075.182 Stück.
Bei 13,28 USD erreichte der Titel am 11.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,63 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Snap-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.
Am 05.11.2025 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,09 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,51 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,37 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Snap am 10.02.2026 vorlegen.
2025 dürfte Snap einen Verlust von -0,351 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2025
|Snap Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2021
|Snap Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.2020
|Snap buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2020
|Snap buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2020
|Snap Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2018
|Snap Sell
|BTIG Research
|08.11.2017
|Snap Sell
|UBS AG
|16.03.2017
|Snap Sell
|MoffettNathanson
|03.03.2017
|Snap Reduce
|Nomura
|02.03.2017
|Snap Sell
|Pivotal Research Group
