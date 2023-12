Snap Aktie News: Snap tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 15,66 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 15,66 USD. Bei 15,45 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 15,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 559.306 Snap-Aktien.

Am 11.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 15,95 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 1,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,86 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 99,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Am 24.10.2023 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS lag bei -0,23 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.188,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.128,48 USD in den Büchern gestanden.

Snap wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,854 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

