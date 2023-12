Snap Aktie News: Snap am Vormittag stärker

So bewegt sich Snap

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Snap. Im AMEX-Handel gewannen die Snap-Papiere zuletzt 4,3 Prozent.

Im AMEX-Handel gewannen die Snap-Papiere um 22:15 Uhr 4,3 Prozent. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 15,92 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,81 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 23.761 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,92 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 1,14 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,86 USD am 05.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,00 USD an.

Am 24.10.2023 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.188,55 USD im Vergleich zu 1.128,48 USD im Vorjahresquartal.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,854 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

