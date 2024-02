Snap Aktie News: Snap gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Snap-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 4,9 Prozent auf 11,64 USD zu.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 4,9 Prozent auf 11,64 USD zu. Im Tageshoch stieg die Snap-Aktie bis auf 12,08 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,31 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 102.593 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,88 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 34,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 7,86 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,45 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Snap gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,18 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 1.361,29 USD gegenüber 1.299,74 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2024 einen Verlust in Höhe von -0,610 USD ausweisen wird.

