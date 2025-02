Snap Aktie News: Snap macht am Nachmittag Boden gut

Notierung im Blick

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 10,89 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Snap-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 10,89 USD zu. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 10,92 USD. Bei 10,76 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 263.788 Snap-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,33 USD) erklomm das Papier am 12.07.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,14 Prozent hinzugewinnen. Am 08.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,29 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 04.02.2025 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Snap ebenfalls ein EPS von -0,15 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,36 Mrd. USD umgesetzt.

Snap wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 24.04.2025 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,333 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap macht überraschend Gewinn: Snap-Aktie verliert dennoch

Ausblick: Snap informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Snap stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor