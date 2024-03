Snap Aktie News: Snap verzeichnet am Vormittag Verluste

Snap im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Snap. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 10,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Snap-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr um 0,6 Prozent auf 10,75 EUR ab. Der Kurs der Snap-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,75 EUR nach. Bei 10,89 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 1.004 Snap-Aktien den Besitzer.

Bei 16,29 EUR markierte der Titel am 05.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 05.05.2023 Kursverluste bis auf 7,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Snap ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,74 Prozent auf 1.361,29 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.299,74 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,614 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Reddit-IPO: Das sind die größten Anteilseigner vor dem Reddit-Börsengang

Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: In diesem Alter gründeten sie ihr erstes Unternehmen

Facebook, TikTok und Co.: Französischer Premierminister spricht sich für Altersgrenze für soziale Medien aus