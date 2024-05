Blick auf Aktienkurs

Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit roter Tendenz

13.05.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 15,77 USD.

Die Snap-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 15,77 USD abwärts. Im Tief verlor die Snap-Aktie bis auf 15,73 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,05 USD. Bisher wurden heute 473.940 Snap-Aktien gehandelt. Bei 17,89 USD markierte der Titel am 19.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 11,88 Prozent niedriger. Bei 8,28 USD erreichte der Anteilsschein am 27.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Nachdem Snap seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Snap gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,21 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,19 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 988,61 Mio. USD ausgewiesen worden waren. Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Snap am 23.07.2024 präsentieren. Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,521 USD einfahren. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie Snap-Aktie schießt nach oben: Snap schafft es in die Gewinnzone Ausblick: Snap stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Nach fulminantem Börsengang: So schätzen Analysten die Reddit-Aktie ein

