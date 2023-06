Snap Aktie News: Snap am Dienstagnachmittag nahezu unbewegt

Aktien in diesem Artikel Snap 9,55 EUR

Die Snap-Aktie kam im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 10,22 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Snap-Aktie bei 10,38 USD. Die Snap-Aktie sank bis auf 10,20 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 10,38 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 380.567 Snap-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,55 USD) erklomm das Papier am 22.07.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 38,23 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.10.2022 bei 7,33 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,28 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Snap am 27.04.2023 vor. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 988,61 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.062,73 USD umgesetzt worden waren.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,784 USD ausweisen wird.

