Snap Aktie News: Snap tendiert am Mittag fester

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Snap-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 12,19 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:59 Uhr 1,7 Prozent auf 12,19 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Snap-Aktie bei 12,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,10 EUR. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 11.511 Aktien.

Am 22.07.2022 markierte das Papier bei 16,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,01 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 7,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Snap ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,97 Prozent auf 988,61 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.062,73 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 23.07.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,781 USD ausweisen wird.

