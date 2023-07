Snap Aktie News: Anleger schicken Snap am Nachmittag ins Plus

Blick auf Snap-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snap. Das Papier von Snap konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,7 Prozent auf 13,74 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 13,74 USD. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,77 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 13,61 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 649.185 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2022 bei 16,55 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,33 USD. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,63 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 USD.

Am 27.04.2023 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 988,61 USD – eine Minderung von 6,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.062,73 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 23.07.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,781 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Erste Schätzungen: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

GAM-Analyst: Das sind die Aussichten für NFTs in der Zukunft