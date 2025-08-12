DAX24.215 +0,8%ESt505.390 +1,0%Top 10 Crypto16,80 +1,4%Dow44.710 +0,6%Nas21.725 +0,2%Bitcoin103.178 +0,2%Euro1,1717 +0,4%Öl65,32 -1,2%Gold3.362 +0,5%
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Wall Street fester -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Snap Aktie News: Snap steigt am Mittwochnachmittag

13.08.25 16:09 Uhr
Snap Aktie News: Snap steigt am Mittwochnachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
6,29 EUR 0,09 EUR 1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 7,30 USD. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 7,30 USD. Bei 7,29 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 727.960 Snap-Aktien umgesetzt.

Bei 13,28 USD markierte der Titel am 11.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 82,04 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (7,08 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 2,95 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Snap seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Am 05.08.2025 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,34 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,24 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2025 -0,413 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet

Ausblick: Snap präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Snap veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bildquellen: Astrid Stawiarz/Getty Images

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
21.10.2020Snap OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2019Snap HoldCanaccord Adams
29.05.2019Snap HoldPivotal Research Group
05.04.2019Snap HoldDeutsche Bank AG
01.02.2019Snap HoldCascend Securities
DatumRatingAnalyst
12.09.2018Snap SellBTIG Research
08.11.2017Snap SellUBS AG
16.03.2017Snap SellMoffettNathanson
03.03.2017Snap ReduceNomura
02.03.2017Snap SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Snap Inc. (Snapchat) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen