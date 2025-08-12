Snap Aktie News: Snap steigt am Mittwochnachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 7,30 USD. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 7,30 USD. Bei 7,29 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 727.960 Snap-Aktien umgesetzt.

Bei 13,28 USD markierte der Titel am 11.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 82,04 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (7,08 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 2,95 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Snap seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Am 05.08.2025 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,34 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,24 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2025 -0,413 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.



