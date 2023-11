Snap Aktie News: Snap gibt am Nachmittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 11,28 USD nach.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 11,28 USD. Die Snap-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,26 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,33 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 240.902 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 14.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 23,15 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,86 USD fiel das Papier am 05.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 30,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Snap veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,23 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.188,55 USD – ein Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.128,48 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,855 USD je Snap-Aktie stehen.

