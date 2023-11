Snap Aktie News: Snap am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Snap im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Snap. Zuletzt konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 11,33 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 11,33 USD zu. Im Tageshoch stieg die Snap-Aktie bis auf 11,36 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,99 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 28.553 Snap-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.07.2023 bei 13,85 USD. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 18,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,86 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 44,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 24.10.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,22 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.188,55 USD im Vergleich zu 1.128,48 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,855 USD je Snap-Aktie belaufen.

