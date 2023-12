Snap Aktie News: Snap am Mittag höher

So bewegt sich Snap

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 14,74 EUR.

Um 12:00 Uhr konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 14,74 EUR. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,82 EUR an. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 14,78 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.353 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.12.2023 markierte das Papier bei 14,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 1,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,15 EUR am 04.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Snap gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,23 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.128,48 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.188,55 USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,854 USD je Aktie aus.

