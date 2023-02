Snap Aktie News: Snap am Dienstagvormittag in Rot

Die Snap-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr um 2,7 Prozent auf 9,93 EUR nach. Im Tief verlor die Snap-Aktie bis auf 9,93 EUR. Mit einem Wert von 9,93 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,65 EUR) erklomm das Papier am 14.02.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 72,90 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 21.10.2022 auf bis zu 7,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 31,01 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Snap gewährte am 31.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 1.299,74 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.297,89 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Snap wird am 25.04.2023 gerechnet.

2023 dürfte Snap einen Verlust von -0,648 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

