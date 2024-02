Snap Aktie News: Snap tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 11,25 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 11,25 USD zu. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 11,35 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 11,29 USD. Zuletzt wechselten 529.387 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,89 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 59,09 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.05.2023 bei 7,86 USD. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 30,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Snap veröffentlichte am 06.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,18 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.361,29 USD im Vergleich zu 1.299,74 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Snap am 23.04.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2024 einen Verlust in Höhe von -0,610 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

