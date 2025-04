Notierung im Fokus

Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Nachmittag fester

14.04.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Snap-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 8,00 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 8,00 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 8,23 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,19 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 523.374 Stück. Am 12.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 53,84 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,08 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Snap-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Snap am 04.02.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,15 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Snap im vergangenen Quartal 1,56 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snap 1,36 Mrd. USD umsetzen können. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Snap-Anleger Experten zufolge am 23.04.2026 werfen. Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,346 USD je Snap-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Snap macht überraschend Gewinn: Snap-Aktie verliert dennoch Ausblick: Snap informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

