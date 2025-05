Snap Aktie News: Snap am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 9,02 USD.

Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 9,02 USD. Die Snap-Aktie sank bis auf 8,99 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,14 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 544.793 Snap-Aktien.

Am 12.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,33 USD an. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 47,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 7,08 USD. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 21,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snap-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Am 29.04.2025 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,36 Mrd. USD im Vergleich zu 1,19 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,402 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

