Snap Aktie News: Snap am Mittwochvormittag freundlich

Um 22:15 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 10,30 USD. Die Snap-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,35 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,31 USD. Bisher wurden via AMEX 46.964 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,54 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 60,58 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,33 USD. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 28,83 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Am 27.04.2023 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,22 USD vermeldet. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 988,61 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.062,73 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,784 USD je Snap-Aktie belaufen.

