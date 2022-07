Snap Aktie News: Snap am Vormittag Verlust reich

Das Papier von Snap befand sich um 14.07.2022 09:22:01 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 1,9 Prozent auf 13,56 EUR ab. Das Tagestief markierte die Snap-Aktie bei 13,56 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 13,56 EUR.

Am 28.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,87 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 81,14 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 13.06.2022 auf bis zu 11,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 18,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 80,00 USD je Snap-Aktie aus.

Am 21.04.2022 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.062,73 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 769,58 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 21.07.2022 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 09.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0,595 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Erste Schätzungen: Snap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NASDAQ, S&P 500 & Co: Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie, Amazon-Aktie, Apple-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Snap-Aktie: Prognose-Schock

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: ThomasDeco / Shutterstock.com