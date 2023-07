Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag im Minus

So bewegt sich Snap

Die Aktie von Snap gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 13,49 USD abwärts.

Die Snap-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 13,49 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Snap-Aktie bis auf 13,42 USD. Mit einem Wert von 13,63 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 438.457 Aktien.

Am 22.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,55 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 7,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 84,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 27.04.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,21 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 988,61 USD, gegenüber 1.062,73 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,97 Prozent präsentiert.

Die Snap-Bilanz für Q2 2023 wird am 25.07.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Snap rechnen Experten am 23.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,786 USD je Aktie aus.

