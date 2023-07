Snap Aktie News: Snap tendiert am Vormittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Snap. Das Papier von Snap legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 1,0 Prozent auf 13,51 USD.

Die Snap-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 13,51 USD. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 13,85 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,60 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Bisher wurden heute 31.774 Snap-Aktien gehandelt.

Am 22.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,54 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,47 Prozent. Am 22.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 84,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Am 27.04.2023 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,22 USD vermeldet. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 988,61 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.062,73 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 23.07.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,781 USD ausweisen wird.

