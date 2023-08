Snap Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Snap

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 9,95 USD nach.

Um 15:52 Uhr rutschte die Snap-Aktie in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 9,95 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 9,87 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,99 USD. Bisher wurden heute 419.147 Snap-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,89 USD) erklomm das Papier am 14.07.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 39,55 Prozent zulegen. Am 22.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,33 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 26,33 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Snap ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,26 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1.067,67 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.110,91 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen.

2023 dürfte Snap einen Verlust von -0,833 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

