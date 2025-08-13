DAX24.352 +0,7%ESt505.427 +0,7%Top 10 Crypto16,73 -1,6%Dow44.854 -0,2%Nas21.743 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1662 -0,4%Öl66,30 +0,9%Gold3.343 -0,4%
Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

14.08.25 16:09 Uhr
Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 7,20 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
6,22 EUR -0,07 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 7,20 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Snap-Aktie bis auf 7,18 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,23 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 500.080 Snap-Aktien.

Am 11.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,28 USD ein 52-Wochen-Hoch. 84,44 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,08 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,67 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 05.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,34 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1,24 Mrd. USD eingefahren.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,416 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumMeistgelesen
