Snap Aktie News: Snap verteuert sich am Nachmittag

So entwickelt sich Snap

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Snap legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 9,31 USD.

Das Papier von Snap konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 9,31 USD. Im Tageshoch stieg die Snap-Aktie bis auf 9,40 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,38 USD. Zuletzt wurden via New York 183.005 Snap-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.07.2023 bei 13,89 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 49,22 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 7,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,23 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Am 25.07.2023 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,26 USD je Aktie generiert. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.067,67 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.110,91 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 24.10.2023 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,841 USD je Snap-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

