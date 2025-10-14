Snap Aktie News: Anleger schicken Snap am Abend ins Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 7,99 USD.

Die Snap-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 7,99 USD. Zwischenzeitlich weitete die Snap-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,77 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,85 USD. Bisher wurden heute 2.490.655 Snap-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,28 USD. Dieser Kurs wurde am 11.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,31 Prozent. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,91 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 13,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,15 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,34 Mrd. USD gegenüber 1,24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Am 27.10.2026 wird Snap schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,415 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Apple, Snap, Google und Co.: EU ermittelt gegen US-Plattformen

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

US-Börsenaufsicht nimmt AppLovin unter die Lupe - Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch höher