Aktienkurs aktuell

Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit sattem Kursplus

14.11.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 8,9 Prozent auf 12,31 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 8,9 Prozent auf 12,31 USD nach oben. Die Snap-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,42 USD aus. Bei 12,21 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.746.103 Snap-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 14.07.2023 auf bis zu 13,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Bei einem Wert von 7,86 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2023). Mit Abgaben von 36,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 24.10.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,23 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.188,55 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.128,48 USD in den Büchern standen. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht. 2023 dürfte Snap einen Verlust von -0,855 USD verbuchen, davon gehen Experten aus. Redaktion finanzen.net

