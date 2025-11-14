DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.071 +0,9%Bitcoin83.500 -2,6%Euro1,1616 -0,2%Öl64,39 +2,0%Gold4.099 -1,7%
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
14.11.25 16:08 Uhr
Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 8,40 USD.

Die Snap-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 8,40 USD abwärts. Die Snap-Aktie sank bis auf 8,32 USD. Bei 8,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 999.427 Snap-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,28 USD) erklomm das Papier am 11.01.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 58,10 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 6,91 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 17,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie.

Am 05.11.2025 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Snap ebenfalls -0,09 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,37 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,51 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,339 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
21.10.2020Snap OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2019Snap HoldCanaccord Adams
29.05.2019Snap HoldPivotal Research Group
05.04.2019Snap HoldDeutsche Bank AG
01.02.2019Snap HoldCascend Securities
DatumRatingAnalyst
12.09.2018Snap SellBTIG Research
08.11.2017Snap SellUBS AG
16.03.2017Snap SellMoffettNathanson
03.03.2017Snap ReduceNomura
02.03.2017Snap SellPivotal Research Group

