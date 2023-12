Snap Aktie News: Snap am Donnerstagmittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Snap. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,1 Prozent auf 15,33 EUR zu.

Um 12:02 Uhr konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 15,33 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 15,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.166 Snap-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,50 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,11 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.05.2023 bei 7,15 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Am 24.10.2023 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,22 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.188,55 USD im Vergleich zu 1.128,48 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Snap am 06.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,854 USD je Snap-Aktie.

