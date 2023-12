Snap Aktie News: Snap präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Snap im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Das Papier von Snap konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 16,70 USD.

Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere um 15:52 Uhr 1,5 Prozent. Der Kurs der Snap-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,92 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 16,70 USD. Bisher wurden heute 813.884 Snap-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,92 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 1,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.05.2023 (7,86 USD). Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 112,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,00 USD.

Snap ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,23 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1.188,55 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.128,48 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Snap am 06.02.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,854 USD einfahren.

