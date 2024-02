Snap Aktie News: Snap tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 11,61 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 11,61 USD. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,64 USD an. Mit einem Wert von 11,39 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 294.993 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,89 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 54,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,86 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,30 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Snap-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snap 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 06.02.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.361,29 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.299,74 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,610 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

