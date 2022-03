Snap Aktie News: Snap verbilligt sich

Die Snap-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 25,23 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 25,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,27 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 248 Stück.

Am 28.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,18 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.02.2022 bei 22,25 EUR.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 80,00 USD für die Snap-Aktie aus. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,121 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

Snap Inc. ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. Der Unternehmenssitz befindet sich In Venice, California.

