Snap Aktie News: Snap präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 11,45 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 11,45 USD zu. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,57 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 11,44 USD. Bisher wurden via New York 672.896 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.12.2023 markierte das Papier bei 17,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,86 USD. Dieser Wert wurde am 05.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snap-Aktie.

Am 06.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,18 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.361,29 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1.299,74 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Snap am 23.04.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2024 -0,614 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

