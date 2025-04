Snap Aktie News: Snap am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 7,96 USD.

Das Papier von Snap konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 7,96 USD. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 8,02 USD. Bei 7,92 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 285.726 Stück gehandelt.

Am 12.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 54,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 7,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Snap-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 04.02.2025 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Snap hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,15 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,36 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,56 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Snap am 29.04.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Snap möglicherweise am 23.04.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,346 USD je Snap-Aktie.

