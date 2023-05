Snap Aktie News: Snap am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Snap 7,87 EUR

Das Papier von Snap befand sich um 22:15 Uhr im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 2,5 Prozent auf 8,56 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Snap-Aktie bis auf 8,45 USD. Bei 8,69 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt wechselten via AMEX 49.703 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,76 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 189,42 Prozent. Am 22.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,33 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 14,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Snap gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 988,61 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.062,73 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2023 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,763 USD je Snap-Aktie.

