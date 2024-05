Kursentwicklung

Snap Aktie News: Snap am Nachmittag auf rotem Terrain

15.05.24 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 15,60 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:44 Uhr 0,1 Prozent auf 15,60 USD. Die Abwärtsbewegung der Snap-Aktie ging bis auf 15,59 USD. Mit einem Wert von 15,97 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 319.406 Snap-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2023 bei 17,89 USD. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 14,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Nachdem Snap seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 25.04.2024 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,21 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,19 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 988,61 Mio. USD in den Büchern gestanden. Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Snap am 23.07.2024 präsentieren. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,521 USD je Aktie in den Snap-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie Snap-Aktie schießt nach oben: Snap schafft es in die Gewinnzone Ausblick: Snap stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Nach fulminantem Börsengang: So schätzen Analysten die Reddit-Aktie ein

