Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Die Snap-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 7,25 USD.

Die Snap-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 7,25 USD. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,25 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,12 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 669.650 Snap-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 13,28 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 83,30 Prozent zulegen. Am 14.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,07 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Am 05.08.2025 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 1,34 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,416 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com

