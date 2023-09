Snap Aktie News: Snap am Vormittag mit KursVerlusten

Snap im Blick

Die Aktie von Snap gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der AMEX-Sitzung 1,4 Prozent auf 9,16 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie um 22:15 Uhr 1,4 Prozent auf 9,16 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Snap-Aktie bis auf 9,16 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,40 USD. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.320 Stück gehandelt.

Am 14.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,85 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,20 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,33 USD am 22.10.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Snap gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,26 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 1.067,67 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.110,91 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,89 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 24.10.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,841 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

