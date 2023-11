Snap Aktie News: Snap tendiert am Nachmittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 12,01 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 12,01 USD. In der Spitze büßte die Snap-Aktie bis auf 12,00 USD ein. Bei 12,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 525.887 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 13,89 USD erreichte der Titel am 14.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,61 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.05.2023 bei 7,86 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 34,55 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 USD.

Am 24.10.2023 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,23 USD gegenüber -0,22 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 1.188,55 USD gegenüber 1.128,48 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,855 USD einfahren.

